O proprietário de uma motocicleta Honda NX4 Falcon cor preta, placa NEP 5i79, informou a Polícia Militar, na noite de sábado (1) que a deixou estacionada na Rua Manoel Antunes Pereira, no centro de Mandaguari e, ao retornar após termino do trabalho, a mesma não encontrava-se no local.

A equipe policial realizou buscas e a vitima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.