Motocicleta é furtada em estacionamento de supermercado em Mandaguari

O proprietário de uma motocicleta Honda/CG 150, de cor vermelha e placa AWY-4032, procurou a Polícia Militar na noite de segunda-feira (24) para relatar que a deixou no estacionamento do Supermercado Camilo e entrou no estabelecimento, e que ao retornar a motocicleta já não se encontrava mais no local. Relata ainda que em contato com o responsável pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento, conseguiram visualizar um indivíduo saindo do local empurrando o veículo. O solicitante foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.