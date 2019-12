Motocicleta adulterada é apreendida em Jandaia

Durante patrulhamento ostensivo preventivo na noite de segunda-feira (23) na Avenida Getúlio Vargas, uma equipe da Polícia Militar avistou uma motocicleta de cor vermelha estacionada no estacionamento público situado na avenida .

Ao consultar a placa da motocicleta foi verificado ser uma Sundown Hunter da cidade de Cambira que no sistema sesp intranet consta que o veículo esta com situação de alerta, porém não condizia com a característica da motocicleta que seria uma CG Titan de cor vermelha.

Foi verificado que a numeração do chassi estava suprimida (pinada) e, em consulta pelo numero do motor, foi verificado ser uma Honda CG 150 Titan e o emplacamento dela seria da cidade de Cascavel-PR baixada pelo Detran.

Em todo o momento em que a equipe policial estava no local, nenhum condutor ou proprietário se apresentou a equipe. Diante dos fatos a motocicleta foi entregue na Delegacia para as devidas providências.