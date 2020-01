Motocicleta acaba apreendida durante patrulhamento na Estrada Barro Preto

Em patrulhamento na Estrada Barro Preto em Jandaia do Sul à 1h20 da madrugada desta quinta-feira (16), a equipe avistou dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita, e logo em seguida foi dada voz de abordagem para ambos. Após revista pessoal e checagem de documentos, foram identificados como sendo indivíduos de 24 e 25 anos.

Nada de ilícito foi encontrado com eles, assim como não haviam mandados em desfavor, sendo apenas verificado que o condutor da motocicleta Honda CG 150 Titan, cor preta, placa de Jandaia do Sul, estava com a CNH vencida desde 03/01/2018.

A motocicleta foi recolhida ao pátio da Cia Jandaia pois também estava com pneus em desacordo com o CTB.