Às 19h15 desta segunda-feira (25) uma equipe da Polícia Militar foi acionada no cruzamento da Rua Souza Naves com a Rua José Maria de Paula, onde houve um acidente de trânsito.

No local foi constatado que a motocicleta Honda Xlr 125, atropelou o adolescente que atravessava a via de bicicleta. Ele foi encaminhado por familiares ao PAM, com escoriações nos braços e cabeça.

As partes foram orientadas pelos policiais.