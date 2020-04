Apucarana registra duas mortes por covid-19

Foi confirmada na manhã deste domingo (19) em Apucarana, o falecimento de Givando Pereira da Silva, de 47 anos.

Ele era advogado e sargento da reserva do exército e morreu às 23h32 de sábado (18), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Givando estava internado no Hospital da Providência, mas seu quadro se agravou e ele foi transferido para o Honpar em Arapongas na quarta-feira (15), onde o quadro de saúde evoluiu rapidamente para síndrome respiratória aguda grave e sofreu parada cardiorrespiratória. O exame do paciente foi positivo para coronavírus.

Ele deixa esposa e filhos.

Duas mortes

Outro homem, de 51 anos, também morreu de Covid-19. Ele estava internado no Hospital da Providência e faleceu na madrugada deste domingo (19).