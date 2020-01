Morte de bailarina: Investigação avança

A novidade que surgiu na tarde desta terça-feira (28), é que um suspeito foi conduzido até uma delegacia da região para prestar depoimento, mas após ser ouvido, essa pessoa foi liberada. Porém a autoridade policial responsável pelo trabalho investigativo, trata o caso com muita cautela e não passou mais detalhes, até mesmo para não atrapalhar as investigações. Mas o delegado Zoroastro Neri, afirmou que houve um avanço no trabalho investigativo.

O CRIME

Maria Glória Poltronieri Borges de 25 anos foi assassinada durante o final de semana. O crime aconteceu na área rural de Mandaguari, próximo a uma cachoeira situada as margens da PR-444. Mago, como era conhecida, possivelmente foi estrangulada (asfixia) e existe a suspeita de violência sexual.

