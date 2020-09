Faleceu na noite deste domingo (13), o cantor Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, voz principal do Trio Parada Dura. O artista morreu por volta das 22h após complicações causadas pela Covid-19.

Parrerito foi internado há 16 dias no Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), com sintomas do novo coronavírus e, por ser do grupo de risco pela idade e diabético, precisou ser mantido na UTI em estado grave. Batalhou muito, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença.