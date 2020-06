Moradores tentam impedir a entrada da Polícia após constatação de som alto

A ocorrência foi registrada às 17h15 deste domingo (21) na Rua Gabriel Lopes, Jardim Esmeralda.

A equipe policial patrulhava pela esquina da Rua Gabriel Lopes, quando foi abordada por diversos populares, os quais reclamavam de uma residência onde estava ocorrendo uma festa com o volume do som exageradamente alto, que enquanto recebia denúncias do local era possível realmente constatar o som, mesmo estando a equipe a uma quadra de distância do local.

Diante do fato foi feito contato com a responsável da residência, a qual se identificou como xxx, 38 anos, dizendo que a dona da residência era sua mãe, mais a mesma não estava presente no local, e que ela e seus irmãos estavam promovendo a festa.

Durante a orientação, o irmão da mesma, que estava em visível estado de embriaguez, relatou que “ninguém iria diminuir o volume do som e que os vizinhos que se fodam, policiais de merda, ainda gritava que ninguém iria entrar na residência pois não tinham mandado”, momento em que a mulher tentou impedir a ação da equipe colocando um cadeado no portão, sendo assim foi solicitado apoio de outra equipe policial e, após a chegada dos mesmos, foi adentrado a residência, momento em que o irmão da mulher empreendeu fuga pelos fundos, sendo que a todo momento ela desobedecia as ordens legais dos policias tentando impedir que o som fosse apreendido, sendo a mesma juntamente com o aparelho de som conduzidos até a sede da Cia PM para a confecção do Termo Circunstanciado.