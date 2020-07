Morador do Mutirão tem carteira furtada de dentro de casa

Ocorrência registrada às 20h25 na Rua das Rosas, Jardim da Felicidade (mutirão)

O solicitante fez contato via 190 e informou que havia sido vítima de furto. A equipe policial foi até o endereço, onde em contato com o mesmo, Sr. de 51 anos, relatou que estava na cozinha da residência, quando percebeu que alguém havia adentrado a casa e estava tentando pegar sua carteira, no entanto pensou que fosse algum amigo que mora por perto fazendo alguma brincadeira.

Após ver que sua carteira não estava mais sobre o armário da cozinha, este saiu para procurar e escutou barulhos no quintal dos fundos da residência, que não possui muro.

A vítima foi orientada.