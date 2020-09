Um acidente grave com morte foi registrado na tarde deste domingo (6), na rodovia BR-376 no trevo de acesso ao Porto São José, envolvendo uma motocicleta de alta cilindrada e um carro. Infelizmente condutor da moto não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.

A vítima é Ademir de Morais, de 48 anos, morador de Mandaguari. No carro ninguém ficou ferido.

Corpo da vítima foi encaminhado ao instituto médico legal IML de Paranavaí.

Com informações Diamante Urgente