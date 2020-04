Morador da Vila Rica é encontrado morto

José Carlos de Souza, de 53 anos, foi encontrado morto em casa, na Rua Josefinos, na Vila Rica, na noite deste sábado (18).

O SAMU foi chamado e constatou a morte do homem que estava caído ao lado da cama.

Segundo a Polícia Militar, Fora feito contato com a sobrinha da vítima, a qual relatou que a aproximadamente dois dias não teve contato com a vítima, o que causou estranheza, e com auxílio de um terceiro, conseguiu adentrar a residência, deparando-se com a situação de seu tio desfalecido, sendo acionado o Samu, que constatou o óbito, porém devido ao estado que se encontrava o corpo, fora acionado esta esquipe PM para resguardo do local.

O corpo foi encaminhado ao IML de Apucarana para apurar a causa da morte.