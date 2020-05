Missas na Paróquia São João Batista retornam na próxima semana

O Soldado Anderson Silva do Corpo de Bombeiro de Jandaia do Sul, esteve na manhã desta quinta feira (14), conversando com Padre Edvaldo dos Santos sobre o retorno das missas na próxima semana e sobre medidas que deverão ser tomadas para os cuidados com a proliferação do Novo Coronavírus.

A Santa Missa deverá retornar com algumas restrições, e com quantidade limitada de pessoas dentro da igreja. Para melhor controle, serão distribuídas fichas de cores diferentes para cada missa. Os fiéis deverão procurar a secretaria paroquial para a retirada dessas fichas.

Nos horários das missas ficará apenas uma porta de acesso a entrada para melhor controle, será disponibilizado álcool em gel e na porta de entrada os féis deverão passar por um tecido de estopa para desinfecção dos pés, além de manter o distanciamento.

Anderson Silva afirma ainda que a igreja terá todo o apoio necessário para o que precisar, estarão dando todo o suporte, para assim Juntos vencer essa batalha.