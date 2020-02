Mercado é assaltado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul 19h27 de sexta-feira (31) em um supermercado na Rua Cândido Vicente Arman.

O solicitante relatou que já haviam fechado as portas do estabelecimento, e faziam o fechamento dos caixas, quando foram surpreendidos por um indivíduo moreno magro vestindo uma blusa com capuz de cor vermelha e óculos (“Juliete”), que levantou a porta que já estava fechada, e de posse de aparentemente uma arma de fogo tipo pistola, deu voz de roubo levando consigo certa quantia em dinheiro e, em seguida, empreendeu fuga a pé com destino ao bairro Esmeralda.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades, porém sem êxito na localização do autor do fato.