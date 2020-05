Amigos trabalhadores, com união, seguimos superando os obstáculos que estamos enfrentando neste momento de pandemia, mesmo diante de tudo o que vem acontecendo no Brasil e no Mundo, continuamos construindo uma cidade melhor para todos.

E nesta caminhada, vamos juntos com fé e esperança.

A todos os nossos trabalhadores jandaienses, parabéns pelo seu dia.

São os Votos do Prefeito Ditão e Primeira Dama Gorete Pupio