Menores são apreendidos com notas falsas em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 11h06 da manhã de quinta-feira (13) na Rua Clementino Puppi.

Segundo a PM, a apreendida, de 14 anos, teria realizado uma compra na cantina do local e pago com dinheiro falso, onde as funcionárias desconfiaram e acionaram a diretora, onde feito o contato com a garota que informou que teria pego as notas com seu namorado de 17 anos, com o intuito de trocar estas por verdadeiras.

De posse de tais informações foi iniciado patrulhamento a fim de localizá-lo e na rua Senador Souza Naves, foi visualizado um indivíduo com as mesmas características e que ao avistar a viatura policial demonstrou nervosismo e que diante da fundada suspeita, foi abordado e identificado.

Foi feita busca pessoal minuciosa e localizado em seu bolso a quantia de R$ 55,00, em diversas notas, onde de imediato o mesmo assumiu serem notas falsas e que em sua residência teriam outras.

Diante do flagrante a equipe deslocou até a residência indicada por ele, na Rua Minas Gerais, nº 485 e no local foi feito contato com seu padrasto e sua mãe, onde foi explanada toda a situação em que seu filho estaria envolvido, sendo autorizado a entrada para busca no domicílio, e que no quarto do apreendido, mais precisamente em cima de sua cama, foi localizado a quantia de R$390,00 divididos em 66 cédulas de R$5,00 e 6 cédulas de R$10,00, todas falsificadas.

Diante dos fatos narrados os montantes mencionados foram apreendidos e ambos adolescentes foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil na companhia de seus pais.