Menores são apreendidos com motocicleta adulterada em Jandaia

Durante patrulhamento pelo bairro Vila Rica uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia de populares que teriam dois indivíduos em uma motocicleta vermelha em atitude suspeita, os quais estavam observando as residências e ainda a motocicleta estava sem lanterna e farol.

No Jardim Brasil os policiais se depararam com a referida motocicleta, sendo que o condutor ao avistar a viatura empreendeu fuga não sendo possível aborda-la.

Foi recebida denúncia via 190 relatando que os dois indivíduos estariam escondidos com a motocicleta em um terreno baldio na Rua Projetada A, sendo então ambos abordados e identificados os menores de 16 e 17 anos, que submetidos a revista pessoal nenhum ilícito foi encontrado, porém ao ser verificada a motocicleta foi constatado que a mesma estava sem a placa de identificação e com o chassi suprimido, não sendo possível a checagem junto ao sistema.

Ambos foram apreendidos juntamente com a motocicleta e entregues na Delegacia de Jandaia do Sul para as providencias cabíveis.