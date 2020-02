Menor suspeito de roubo é apreendido com drogas no Jardim das Araucárias

Ciente de um roubo que teria ocorrido instantes atrás, e de o indivíduo conhecido morador do Jardim das Araucárias que estaria fora de casa possivelmente no mesmo horário do fato e logo após teria retornado, e que o mesmo possivelmente possui uma arma de fogo além de drogas em sua residência, o solicitante fez contato com terceiros os quais entraram em contato diretamente com a equipe policial informando tal fato para que o informante permanecesse anônimo.

No local a equipe fez contato com os moradores e com o responsável, o qual tomando ciência da denúncia, autorizou uma busca domiciliar devidamente assinada e já apontou a parte externa da residência onde estaria plantado ao solo um pé de maconha.

Durante a busca foi localizado na abertura do forro da residência, um simulacro de pistola o qual seria idêntico ao usado no roubo antes citado.

Também foi localizado sobre a estante na sala, uma porção de substância análoga a maconha envolta em plástico verde juntamente com uma nota de dez reais, possivelmente oriunda do comércio ilegal de entorpecente.

Foi realizada busca no quarto do denunciado e localizada mais uma certa quantidade de substância análoga a maconha em um pote na cor preta, juntamente com uma nota de vinte reais, que possivelmente também seria do comércio ilegal.

Diante dos fatos, sendo que o denunciado de 15 anos, assumiu a propriedade de todos os objetos e substâncias localizadas, foi dada voz de apreensão ao mesmo e foi conduzido juntamente com os objetos e substâncias até a delegacia desta cidade para os procedimentos cabíveis.