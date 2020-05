Menor sobrevive a tentativa de homicídio em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 19h18 desta terça-feira (5) na Rua Luiz Trintinalha, Conjunto Ernesto Trolezzi.

Conforme relato da PM, a equipe foi acionada para deslocar ao PAM, onde segundo informações uma pessoa teria dado entrada com ferimentos de arma de fogo.

No local, a vítima, de 17 anos, estava com orifícios causados por arma de fogo no ombro esquerdo, joelho esquerdo, mão esquerda e abdômen. Estava consciente e questionado quem poderia ser o autor dos disparos, o mesmo não quis informar, somente informou que a arma parecia ser uma pistola.

A equipe também fez contato com o pai da vítima, o qual informou que a alguns dias seu filho se envolveu em uma briga com uma pessoa, e após isso estava sendo ameaçado de morte e, na data de hoje, a vítima estava em frente sua residência com alguns jovens, e após algum tempo um indivíduo chegou, chamou pelo seu nome e quando ele foi ver quem era, o indivíduo efetuou vários disparos em sua direção e se evadiu.

Posteriormente a vítima foi encaminhada por familiares até o Pronto Atendimento.

Durante patrulhamento, os policias visualizaram um indivíduo, que ao avistar a viatura adentrou dentro de um quintal, sendo alcançado pela equipe e realizado abordagem, foi constatado que o abordado possui diversas passagens. Com ele nada de ilícito foi localizado, sendo orientado e liberado. A equipe continuou o patrulhamento mas nenhum outro suspeito foi localizado.