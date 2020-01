Menor é apreendido com 18 pedras de crack no Boa Vista

A equipe ROTAM realizava patrulhamento de rotina nesta segunda-feira (13) quando avistou um jovem de 16 anos já conhecido no meio policial por realizar o tráfico de drogas no Jardim Boa Vista.

Após abordagem foi localizado com o mesmo a quantia de R$100,00 e uma porção de crack.

Os policiais tinham conhecimento do ponto de tráfico e que as drogas ficariam escondidas na grama e meio a entulhos próximo a um bar, sendo que após realizado buscas pelo local foram encontradas pelos policias mais 17 porções de crack embaladas de forma idêntica a primeira porção localizada com o abordado.

Na residência do menor foi localizado mais dinheiro trocado.

O indivíduo foi encaminhado a delegacia de Mandaguari.