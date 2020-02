Marumbi: Indivíduo é abordado com maconha

A equipe policial de Marumbi realizava patrulhamento na Rua Quintilho Pini por volta das 11h40 da manhã de quarta-feira (19) quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um destes estava com a mão na cintura.

Foi realizada a abordagem e identificados como xxxx, 31 anos e xxxx, 22 anos. Em busca pessoal em ambos e na cintura do homem de 31 foi localizado uma porção de maconha, sendo então o mesmo convidado a acompanhar a equipe ao destacamento de Policia Militar para a confecção do Termo Circunstanciado. Já com o outro nada de ilícito foi localizado, sendo o mesmo orientado e liberado no local.