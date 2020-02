Marumbi: Furto de cachorro e briga de casal na praça

No início da tarde de sábado (15) a moradora da Rua Vereador João Fuzetti, relatou que foi furtado de sua residência um cachorro de porte pequeno de cor preta de aproximadamente dois meses, sem raça definida. Foi relatado também aos policiais que o animal estava com correntes, pois já teria fugindo de casa outras vezes. Sendo assim vitima foi orientada e elaborado boletim.

Durante patrulhamento na Avenida Presidente Vargas no final da tarde de sábado (15) em Marumbi, uma equipe da Polícia Militar se deparou com um tumulto na praça, onde um casal estava alterado e discutindo em via pública, então a equipe abordou o casal onde ambos estavam embriagados, e discutindo por causa de um celular pela motivação de ciúmes. A mulher moradora da cidade de bom sucesso, devolveu o celular para seu amasio de 39 anos e retornou para Bom Sucesso .

Como não houve nenhum tipo de agressão ambos foram orientados e liberados no local.