Mandaguari: Corpo é localizado em construção abandonada

Por volta das 14h de segunda-feira (2) a equipe policial foi solicitada a comparecer na Rua Rufino Maciel em Mandaguari, onde foi relatado que os funcionários da prefeitura municipal receberam reclamações de um cheiro forte aparentando ser de um animal morto vindo de uma construção abandonada, onde ao verificarem se depararam com o cadáver já em estado avançado de decomposição, dentro de um dos cômodos da construção, sendo acionada a equipe da Policia Militar bem como a Policia Civil e feito o devido isolamento no local até a chegada da equipe da Policia Cientifica e IML para devido procedimento, onde devido ao avançado estado de decomposição do corpo, naquele momento não pode precisar sua identificação nem quantos dias este estaria naquele local.