Mandado de Busca e Apreensão é cumprido no Jardim Santa Helena

Nesta sexta-feira (13), equipes da Polícia Civil e Militar deram cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Jandaia do Sul, na residência, situada na Rua Londrina, Jardim Santa Helena.

No momento em que as equipes chegaram ao local, XXXXX encontrava-se no interior de seu automóvel marca Renault modelo Clio.

Ao ser dada voz de abordagem ao mesmo e informado sobre o mandado em questão, este negou-se a sair do automóvel, inclusive ameaçando retirar-se do local com o automóvel. Diante desta breve resistência, foi necessário o uso de força moderada e proporcional para retirá-lo do veículo.

Em ato contínuo, a equipe adentrou o imóvel e realizou buscas, sendo observado algumas pequenas embalagens plásticas, prato e faca em um dos quartos do imóvel, materiais estes normalmente utilizados no fracionamento de drogas ilícitas, no entanto não foram localizadas drogas no imóvel.

Ao fim das buscas XXXX foi orientado e liberado no local.