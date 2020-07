Mais uma motocicleta furtada em Jandaia

Segundo a PM, na noite de domingo (19) o solicitante fez contato via 190 informando que teve sua motocicleta furtada na Avenida Anunciato Sonni. No local relatou que deixou sua motocicleta estacionada por volta das 19h na esquina com a Rua João Maximiano e, ao retornar por volta das 23h, a mesma havia sido levada.

Relatou que deixou a motocicleta sem chaves, porém destrancada. Os policiais realizaram s rondas no intuito de localizar a motocicleta, porém sem êxito.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.