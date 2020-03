Uma mulher de 21 anos foi atropelada juntamente com seu filho de 2 anos na Avenida Anunciato Sonni nesta terça-feira (3).

O acidente aconteceu por volta das 16h em frente Panificadora Café com Leite.

O veículo atropelador seria uma VW Saveiro com placas de Jandaia do Sul que não permaneceu no local.

Equipes da Defesa Civil e SAMU socorreram mãe e filho. Eles foram levados ao Hospital da Providência em Apucarana sem gravidade.