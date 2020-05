Madeireira é invadida durante madrugada em Cambira

Ocorrência foi registrada na madrugada de segunda-feira (25) no Parque Industrial de Cambira.

Conforme a PM, relata a vítima que visualizou pela câmera que dois indivíduos haviam adentrado no escritório da Madeireira Porto Velho. No local, em companhia dos proprietários, foi constatado que a parede que faz divisa com a antiga Fábrica de Macarrão Jandaia havia sido quebrada, contudo nada foi furtado.

Foi feito patrulhamento e a vistoria do local com o intuito de localizar os autores, porém nada foi encontrado.