London Dry Gin Bombardier, do Grupo Missiato, já é sucesso de vendas.

Acompanhando as tendências do mercado de bebidas destiladas, o Grupo Missiato lançou o London Dry Gin Bombardier. O produto já está presente em mais de 250 supermercados e tem conquistado os paladares mais exigentes.

Segundo Ariani Missiato, diretora-executiva da empresa, a aposta foi no desenvolvimento de uma bebida de excelente qualidade e que pudesse chegar ao consumidor com preço justo. Diferente do dry gin (gin seco), o London Dry Gin é uma bebida pura, sem aditivos e feita com botânicos frescos.

O London Dry Gin Bombardier é destilado a seco, garantindo uma bebida aromática e de sabor único. Confira no site da marca (www.ginbombardier.com.br) receitas de drinks que homenageiam mulheres que fizeram história no Brasil.