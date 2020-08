Loja é arrombada na Getúlio Vargas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 00h44 desta terça-feira (18) na Avenida Getúlio Vargas em Jandaia do Sul.

Segundo a PM, após solicitação anônima via 190 a equipe de serviço juntamente com a equipe PM de Cambira deslocaram até ao local descrito, onde segundo informações repassadas três indivíduos estariam no interior da Loja (nome não informado, seria próximo ao Magazine Luiza) praticando furto de aparelhos celulares.

Que ao chegar no referido endereço populares que moram nas proximidades informaram que os três indivíduos já haviam deixado o local em um veículo VW Gol Bola de cor escura sendo que as iniciais da placa do veículo poderia ser “ANZ”.

As equipes saíram em diligência no intuito de localizar o veículo e os indivíduos, porém não obtiveram êxito. Foi efetuado contato com o responsável da Loja, Senhor XXXX que compareceu ao local e informou que a princípio os indivíduos teriam levado algumas caixas vazias de aparelhos celulares que estariam nas prateleiras, sendo que apenas danificaram a fechadura da porta do Blindex e cortaram um cadeado que estaria na grade interna.

O mesmo informou que possui câmeras de monitoramento e que provavelmente teria pego a ação dos indivíduos, ficando de repassar as imagens do fato ocorrido em data posterior e também fazer levantamento das caixas vazias dos aparelhos que teriam sido levadas.