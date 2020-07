70% dos casos de Covid-19 em Jandaia do Sul começam dentro das famílias

O departamento de Saúde de Jandaia do Sul informou nesta segunda-feira, um levantamento realizado entre junho e julho com os casos confirmados de Covid-19, onde indicam que em cerca de 70% dos casos de Covid-19 no município, o contágio se deu dentro do meio familiar.

“As pessoas se sentem seguras junto com familiares, não usam máscaras e deixam de se cuidar achando que estão imunes. No nosso levantamento, quase 70% dos casos confirmados na cidade estão relacionados ao contágio dentro da própria família”, disse Elza Ferraz, diretora do departamento de Saúde.

Segundo o levantamento, a outra parcela, são 20% para casos entre profissionais de saúde que estão na linha de frente e os outros 10% são de casos confirmados que não foram encontrados a fonte do contágio.

Outro dado interessante revela que não existem casos relacionados ao comércio local, no levantamento não foram encontrados indícios de contágios vindos do comércio. Isso reforça que as medidas adotadas tanto pela prefeitura, Acejan, COE, comerciantes e funcionários estão surtindo um efeito positivo no combate.

“Temos uma preocupação grande com o comércio local, estamos atentos e tomando todas as medidas possíveis para que não precisemos fechar, estamos cuidando das pessoas. Por isso venho pedir do fundo do meu coração para que as pessoas se cuidem e cuidem dos que estão à sua volta. Não relaxem os cuidados nem por um minuto, muito menos dentro de casa com seus familiares. Estamos em uma curva crescente de casos e temos que ficar alertas”, finalizou a diretora.

O município de Jandaia do Sul teve seu primeiro caso confirmado de Covid-19 em 01 de junho. Hoje, segunda-feira (13) já contabilizamos 47 casos acumulados, dentre eles, 24 somente na última semana.