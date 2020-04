Lesão Corporal na Rua Presidente Kennedy

Após solicitação às 22h19 de domingo (19) a equipe da Polícia Militar foi até a Rua Presidente Kennedy para prestar apoio à equipe do SAMU, onde um adolescente, de 13 anos, se desentendeu com o convivente de sua avó, e desferiu um golpe com um bastão de madeira atingindo a parte superior de sua cabeça, vindo a causar ferimento no local, em seguida, fora socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado de ambulância até o PAM. No local ainda se fazia presente a avó materna, a qual relatou que presenciou os fatos, diante do narrado o bastão utilizado na agressão fora apreendido e as partes encaminhadas até a delegacia para as providências cabíveis.