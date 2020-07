Lesão corporal gravíssima em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 22h de domingo (5).

Após solicitação, dando conta que no hospital de Bom Sucesso havia entrado um indivíduo com lesão grave, a equipe policial fez contato com a equipe médica, que informou que a vítima estava com ferimento na cabeça e em estado grave.

A equipe iniciou diligências e foi até a residência da vítima, na Rua Mario Freitas de Carvalho, onde foi feito contato com o seu vizinho, que relatou ter visto uma motocicleta com dois indivíduos, por volta das 20h, que desceram da moto e adentraram a casa e por volta das 22 horas ouviu o homem agonizando, indo até o local e se deparou com xxx caído no quintal com ferimento na cabeça e de imediato ligou para o hospital.

Diante dos fatos, a equipe foi em busca de alguma motocicleta suspeita, porém sem êxito.

A vítima se encontrava em estado gravíssimo e iria ser encaminhado para o hospital do município de Arapongas.

Ainda segundo a PM, a testemunha não soube informar nenhuma característica dos supostos autores e a equipe médica não soube informar qual artefato ocasionou a lesão.