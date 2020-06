Lesão corporal em Jandaia: Jardim Moretti, Vila Rica e centro

19h05 / R. João Marcelino de Souza – Jardim Moretti

Repassadas informações que no local estaria acontecendo uma rixa e que as pessoas possivelmente estariam embriagadas e teria mais algumas pessoas tentando separar. A equipe policial fez contato com a Sra xxx a qual relatou que seu irmão teria ido até a residência e teria pedido dinheiro a ela para adquirir entorpecentes, onde se recusou causando a revolta em xxx, e assim indo pra cima, na intenção de agredi-la.

A solicitante relata que devido ao estado de embriaguez e possivelmente drogado ela se defendeu, dando empurrões. Após isso, xxx se evadiu tomando rumo ignorado.

Perguntado se ela teria alguma lesão ela respondeu que não e que também não teria nenhuma intenção em representar contra o autor. Diante dos fatos a vítima foi orientada e a equipe retornou ao patrulhamento.

19h35 / Rod. BR 376 – Vila Rica

A solicitante relatou que seu esposo chegou em casa com sintomas de embriagues e a agrediu fisicamente. No local em contato com a solicitante a Sra. xxx , de 33 anos, relatou que seu esposo, de 55 anos, com sintomas de embriagues, e bastante alterado, lhe agrediu com socos, resultando em uma lesão em sua boca e, em seguida o mesmo se evadiu a pé, tomando rumo ignorado, não sendo localizado por essa equipe.

22h45 / Rua Padre João Barbieri

Foi até a equipe, na sede da 2º CIA de Jandaia do Sul, a mulher de 37 anos, juntamente com seus dois filhos, menores de idade, e relatou que seu amásio, após uma discussão sem motivo aparente, a agrediu com socos, tapas e puxões de cabelo, e que em seguida, conseguiu pegar seus dois filhos e saiu correndo de casa, pedindo ajuda, ate que chegou até a Polícia Militar.

A equipe foi ate o local, e verificou que a residência estava com o portão e a porta da cozinha aberta, sendo então adentrado na residência e localizado o homem de 58 anos, deitado em uma cama, e que ao chamá-lo, este levantou-se e relatou que havia discutido com sua convivente, mas, devido a provável ingestão alcoólica, não soube explicar ao certo o que aconteceu.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, cientificado de seus direitos e encaminhado ate a Delegacia l para procedimentos cabíveis.