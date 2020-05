Lesão Corporal e Dano no Nova Jandaia

20h19 / Natureza Lesão Corporal e Dano / Preso HOMEM de 21 anos / Local R. José de Souza Cavalcante – Nova Jandaia

Na noite de quinta-feira (30) foi recebida solicitação informando que no endereço acima descrito estaria ocorrendo uma briga entre vizinhos. A equipe policial deslocou até o endereço onde fez contato com a vítima, que passou a relatar que estava em frente sua residência, quando o autor veio em sua direção com xingamentos e em determinado momento começou a agredi-la fisicamente com socos e chutes, momento que o filho da vítima, de 13 anos, ao tentar impedir as agressões, também foi agredido, onde segundo relatos da mãe o mesmo também recebeu socos e chutes e foi estrangulado pelo autor.

Diante dos fatos, fora avistado o autor nas proximidades de sua residência, o qual se demonstrava bastante exaltado, sendo contido, e devido a grande aglomeração de pessoas na rua, o qual fora abordado, recebeu voz de prisão e conforme Súmula Vinculante 11 do STF, foi algemado para resguardar a integridade do mesmo e da equipe.

Durante vistorias na residência da vítima foram constatados danos em várias janelas, assim como no interior da residência da vítima (móveis e utensílios domésticos), sendo então conduzido ambas as partes até a Delegacia para os procedimentos cabíveis.