Leandro da Autoescola é operado pelo médico Dr. Batista

O Empresário Leandro da Autoescola Jandaia não passou bem na última terça-feira onde sentiu muitas dores.

Após ser diagnosticado com Apendicite, ele foi internado com urgência na madrugada de quarta-feira (15/04) e na sequência passou pela cirurgia com o Medico e amigo Dr. Batista, o qual tem um carinho especial.

Leandro passa bem e agradece a atenção e orientação por parte da Secretária da Saúde Elza Ferraz, a Diretora do Hospital Nossa Senhora de Fátima Andréia Kuromoto e também ao Médico Dr. Flávio Jun, nesse momento onde o sistema de saúde de todo o Brasil está passando por uma reestruturação devido ao coronavírus.