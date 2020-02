Funcionários são acusados de furtar pneus da Prefeitura de Mandaguari

A Polícia Civil de Mandaguari prendeu nesta de sexta-feira a pessoa de “J” quando mantinha em depósito em uma borracharia as margens da perimentral, 13 pneus que foram subtraídos do almoxarifado da prefeitura municipal de Mandaguari.

O esquema foi desbaratinado após câmeras do circuito interno do almoxarifado flagrarem a ação de pelo menos dois funcionários da prefeitura no crime.

O crime se dava da seguinte forma: “J” que trabalhava como lavador, recebia os pneus de outro funcionário “C” que trabalhava na borracharia onde estavam armazenados vários pneus da frota e carregavam dentro de uma ambulância para que ninguém percebesse a ação e revendiam em uma borracharia localizada as margens da perimetral, local onde fora apreendido na manhã desta sexta-feira 13 pneus furtados.

O proprietário foi preso em flagrante delito por receptação qualificada que tem pena de três a oito anos de reclusão.

Ao todo foram mais de 40 pneus furtados da repartição.

A Polícia ainda trabalha pra encontrar o restante dos objetos furtados.

As informações são da Polícia Civil