Lauro Junior visita Autarquia de Trânsito

Com o objetivo de agregar conhecimentos para propor melhorias dos serviços do setor de vias públicas de Jandaia, o Vereador Lauro Junior, juntamente com o Professor Pedro Ricciardi (especialista em trânsito) e Mário Bezerra, fizeram uma visita ao Superintendente de Trânsito, Transporte e Segurança de Apucarana, Carlos Mendes.

Na oportunidade foi informado sobre a estrutura de recursos humanos, de equipamentos e atribuições do departamento no importante trabalho de cuidar da sinalização, obras nas ruas, além da segurança e educação no trânsito.

Para Lauro Junior o assunto MOBILIDADE URBANA deve ser tratado de forma responsável, pois reflete diretamente no desenvolvimento do município.