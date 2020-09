Ladrões trancam morador e roubam carro e objetos no Rebouças

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h42 na Rua Manoel Messias Caldeiras, no Jardim Rebouças.

O solicitante relatou a equipe policial que estava na área do fundo de sua residência, quando foi surpreendido por dois homens pulando o muro, um em posse de um revólver e o outro em posse de uma faca, sendo os dois de estatura mediana, morenos claros, utilizando máscaras facial, não sabendo informar mais características, que deram voz de assalto dizendo, “nós vamos levar o carro, fica sentado no canto e abaixa a cabeça”’, em seguida trancaram ele dentro do banheiro da residência e ao conseguir se libertar, após uma hora do fato, notou que foi levado o veículo VW/T-Cross Cl TSI de placas BDX-9C71, e os seguintes objetos: Uma TV Philips 40”, um drone marca DJI, uma câmera fotográfica marca Canon, um telefone celular marca Sansung A20 de cor preta, uma furadeira Bosch, uma serra tico tico e um microondas de cor branca.

Após se libertar, conseguiu deslocar até a empresa aonde o mesmo trabalha e acionou a polícia.

Em ato contínuo, a equipe iniciou buscas nas proximidades para localizar os autores, porém até o presente momento sem êxito.