Elementos são presos dentro de supermercado durante a madrugada em Jandaia

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 3h21 da madrugada desta quarta-feira (19). Foram presos dois homens de 24 e 29 anos.

Após solicitação do gerente do Supermercado Bom Dia, informando que o alarme do estabelecimento estaria disparando, bem como teria escutado barulho de ferramentas no interior do mesmo. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e realizou buscas vindo a encontrar os dois envolvidos no interior do supermercado na área dos cofres, sendo que já haviam dois cofres arrombados e um outro em processo de arrombamento, bem como um aparelho de televisão e uma mochila com dinheiro subtraído dos cofres arrombados. Constatou-se que ambos invadiram o estabelecimento pelo telhado na parte dos fundos do prédio. Foi dado de imediato voz de prisão e realizada a condução de ambos para a Delegacia de Polícia Civil desta comarca para os procedimentos cabíveis.

No local também foram encontradas diversas ferramentas utilizadas no furto.