Ladrões furtam tábuas de casa em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (22) na Estrada JJ km 14 em Bom Sucesso

Após solicitação de que havia ocorrido um furto de madeira em uma propriedade rural durante a noite, a equipe policial deslocou juntamente com a proprietária da fazenda onde se constatou que indivíduos desmancharam uma casa de madeira que era usada como depósito e subtraíram aproximadamente entre 130 e 150 tábuas de peroba com metragem de 2,80 x 0,30.

Vizinhos visualizaram uma camioneta aparentando ser uma F-4000 carregada com as madeiras produtos do furto. Relata que a aproximadamente um mês indivíduos desmancharam outra casa na propriedade, porém não conseguiram levar as madeiras.