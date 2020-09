Ladrões fazem “limpa” em barracão no Parque Industrial em Mandaguari

Foram furtados dois botijões de gás, duas TVs de 55 polegadas, dois fornos de micro-ondas, um brinquedo (carrinho grande amarelo e verde), uma caixa de ferramentas, 30 Kg de carne, dois filtros de água, um forno elétrico e duas máquinas de lavar.

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Mandaguari às 15h50 de sexta-feira (5) no Parque Industrial I em Mandaguari.

Solicitante informa que ao chegar no barracão de sua propriedade localizada no endereço acima citado notou que a fechadura da porta encontrava-se forçada e com um dos vidros quebrados e, do interior, sentiu falta de diversos objetos bem como de alimentos. Informa ainda que não é a primeira vez que a propriedade é furtada, porém não desconfia de possíveis autores. A vítima foi orientada sobre os procedimentos.