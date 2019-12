Ladrões de fios fogem com a chegada da Polícia

Após solicitação,às 21h de quarta-feira (18) uma equipe da Polícia Militar deslocou até a BR-376, antigo Café Jandaia, onde segundo solicitação anônima teria uns indivíduos com uma escada furtando fios de energia elétrica.

No local a equipe visualizou dois indivíduos no escuro e que após verem a viatura saíram correndo pelos fundos do barracão que dá acesso à linha do trem e acabaram evadindo-se tomando rumo ignorado.

Foi constatado que os mesmos estariam de fato tentando furtar cabos de energia, sendo que acabaram deixando para trás uma escada de alumínio contendo 16 degraus e um alicate para cortar os referidos cabos.

Os objetos deixados pelos indivíduos acabaram sendo apreendidos e entregues na delegacia de jandaia do sul para os procedimentos cabíveis.

Foi Realizado patrulhamento nas imediações porém até o presente momento os autores não foram localizados.