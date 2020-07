Jovem teria agredido ex-marido em seu trabalho

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 12h28 desta quarta-feira (1) na Avenida Tancredo Neves.

Segundo a PM, o solicitante informou por telefone que sua ex convivente se encontrava no local bastante agressiva e sem condições de contê-la.

No local, em contato com o solicitante de 24 anos, relatou que conviveu por aproximadamente cinco anos com xxxx de 20 anos, e estão separados há dois meses.

No local que é um lava car, o mesmo se encontrava trabalhando, e em dado momento a mulher chegou no local juntamente com sua irmã, de 28 anos, ambas bastante agressivas, e sem motivos lhe agrediram no rosto, com “tapas”, causando algumas escoriações no lado esquerdo do rosto, em seguida as agressoras se evadiram do local, não sendo localizadas pela equipe policial.

O solicitante foi devidamente orientado quanto aos procedimentos cabíveis.