Jovem que estava desaparecido é localizado ferido em cafezal

A equipe da Defesa Civil realizava um combate a incêndio nos fundos do almoxarifado da prefeitura de Jandaia do Sul na tarde desta segunda-feira (17), quando foi solicitada por populares, que informaram ter uma pessoa caída no cafezal abaixo do trevo.

Foi acionada a ambulância e no local foi constatado que Gabriel, de 20 anos, estava bastante debilitado e com um corte na região de um dos pulsos.

Segundo os bombeiros, apesar de ter perdido sangue, a vítima estava consciente e foi levada ao PAM para avaliação médica.