Jovem morre em acidente entre Jandaia e São José

Equipes da Defesa Civil, SAMU e Corpo de Bombeiros de Apucarana foram mobilizadas na noite deste sábado (23) em um acidente de trânsito na BR-369, na entrada da estrada do humaitá (em frente ao alambique).

Um VW Gol de Jandaia do Sul saiu da pista, atingiu dois eucaliptos e capotou.

Infelizmente o condutor do carro Heloan Caetano dos Santos, de 27 anos, foi ejetado do veículo e morreu no local.

Havia uma informação de que poderia ter mais uma pessoa no carro, por isso foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana para auxiliar nas busca em meio a um grande matagal de difícil acesso, mas nada foi encontrado.

O corpo de Heloan foi removido pelo IML de Apucarana.