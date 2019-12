Um acidente de trânsito registrado por volta das 10h10 desta quinta-feira (26) no cruzamento da Rua dos Patriotas com a José Francisco Borges, deixou um motociclista ferido.

A moto e um veículo colidiram no local, resultando em fratura exposta em uma das pernas do motociclista de 22 anos, que foi encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana pela equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul.