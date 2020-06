Jovem é morto a facadas em Borrazópolis

(Berimbau) Em Borrazópolis um brutal assassinato foi registrado no início da noite, deste dia 18 de junho, de 2020. O jovem Vivaldi John Lennon, foi morto na Avenida Paraná, esquina com Rua Pará, em frente o Auto Peças do João Porto. Testemunhas relataram, a Polícia Militar, que um carro branco, a princípio um corsa, parou e dele desceu uma moça já atirando contra a vítima. Ainda segundo populares, um rapaz também desceu do mesmo automóvel e aplicou golpes de faca. A Polícia Militar foi até o local, e antes da chegada da ambulância, uma enfermeira, de nome Márcia, que estava de folga, mas passou pela cena do crime, atestou a morte. AUTORIA – Também chegou a Polícia, informações que os autores seriam amigos ou parentes de um homem que foi atropelado e faleceu na Rodovia PR-466, na saída para Kaloré. Era fevereiro, de 2020, quando o senhor Moisés Hormond, trafegava de bicicleta pelo local e foi colhido por uma motocicleta, que era conduzida justamente por Johnn Lennon – clique aqui – para rever o acidente. Naquela época, o cidadão foi hospitalizado, mas não resistiu e entrou em óbito. “Haviam jurado ele de morte por conta do acidente, e cumpriram a promessa que fizeram”, disse uma testemunha ao Blog do Berimbau. O sargento Gilmar Soares, foi ao local, juntamente com os policiais de plantão e todos estes detalhes foram registrados. A viatura saiu em busca dos suspeitos, mas ninguém havia sido preso, até a publicação desta reportagem.