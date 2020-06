A ocorrência foi registrada às 20h58 desta quarta-feira (10) na Rua Pirapó em Jandaia do Sul.

Relatou a solicitante que seu amasio a trancou do lado de fora de sua residência e ainda a ameaçou com os seguintes dizeres, ” Se tentar entrar vai ter o que merece”, e que desejaria representar criminalmente contra seu amasio. Diante do narrado fora dada voz de prisão a XXX e as partes encaminhadas até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências pertinentes ao caso.