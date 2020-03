Jandaia: UFPR sem aulas e visitas proibidas no asilo

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) decidiram suspender as atividades letivas acadêmicas presenciais pelo prazo de 14 dias, a partir desta segunda-feira (16), em razão da pandemia do Coronavírus. A decisão (leia nota) foi tomada em reunião do quadrilátero das universidades de Curitiba, formado ainda pela PUC e pela Universidade Positivo, mas também contou com a adesão de outras instituições de ensino da região. A decisão vale também para o Campus Jandaia do Sul.

O Asilo São Vicente de Paulo de Jandaia do Sul está informando que as visitas a entidade estão suspensas por tempo indeterminado. Também foram suspensos passeios externos com os idosos.