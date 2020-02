Jandaia tem nove casos de dengue. O prefeito se reuniu com o Departamento de Saúde para tratar do assunto

A Diretora do Departamento de Saúde Elza Maria Ferraz, acompanhada de funcionários da Epidemiologia a enfermeira Isabel, Rose da Vigilância Sanitária, a responsável pelos agentes comunitários Valdéris e responsável pela Endemias Marcos, o Prefeito Municipal Ditão Pupio, o Diretor do Departamento de assistência Social Claudinho Pires , representante do Departamento da Educação Claudia Hashimoto e o Responsável pelo almoxarifado Clóvis Biazoto, reuniram para tratar de assuntos relacionados a Dengue.

Segundo o responsável pelo setor, o pedido é para que se mobilize mais uma vez toda a população no sentido de limpeza de quintais e terrenos baldios.

Dados atualizados apontam que Jandaia do Sul está com 98 casos suspeitos e 9 confirmados.

No dia 21 de fevereiro está programada uma reunião com Departamento de Saúde juntamente com algumas lideranças comunitárias, entidades e autoridades do município para elaborar uma estratégia, que seria um arrastão da conscientização em relação a dengue na cidade.